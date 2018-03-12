В Одесской области военный убил местного жителя

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в дежурную часть Ивановского отделения полиции поступило сообщение от оператора линии "102" о том, что в пгт Петровка в ходе драки мужчина получил ножевое ранение. "Установлено, что двое жителей распивали алкогольные напитки в местном баре.

Между ними на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил своего знакомого ножом в область паха и тыльную часть ноги выше колена", - сообщили в полиции. По данным полиции, от полученных телесных повреждений и потери крови пострадавший погиб на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Отмечается, что сейчас решается вопрос о задержании 30-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В то же время, согласно сообщению пресс-службы 28-й отдельной механизированной бригады, 30-летний солдат - военнослужащий механизированного подразделения - по месту постоянного проживания в компании боевого побратима и супруги праздновал свой день рождения. "Группа подвыпивших молодых мужчин, в возрасте от 18 до 20 лет, спровоцировали драку с военными. В результате один из парней - 19-летний Дмитрий - получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови. Ведется следствие", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что подозреваемый в убийстве военнослужащий характеризуется коллегами положительно.

Как рассказали очевидцы ЧП, компания пьяных молодых людей спровоцировала драку с военными, негативно отзываясь об участниках АТО. Ранее на Херсонщине гражданские лица подрались с военными.