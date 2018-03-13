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Обвинение оспаривает оправдательный приговор подростку

Нож
17:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В 2015 году 15-летний парень в центре Сум нанес ножевые ранения двум мужчинам, убив одного из них, в феврале 2018 суд его оправдал.

В Апелляционном суде Сумской области оспаривают оправдательный приговор 15-летнему парню за убийство ножом мужчины и ранение другого. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

"В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба от стороны обвинения на приговор Заречного районного суда города Сумы, которым подросток был оправдан по ч.2 ст.15 п.7, ч.2 ст.115 (законченное покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений), п.7. ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В 2015 году 15-летний парень в центре Сум нанес ножевые ранения двум мужчинам. Для одного из них ранения оказались смертельными. В начале февраля этого года Заречный районный суд вынес сумчанину оправдательный приговор, мотивировав свое решение отсутствием состава преступления по заявленным статьям обвинения.

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Новости Украины, Обвинение, Оправдание, Суд, Сумы, Убийство.
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