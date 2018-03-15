Полиция ищет мину в киевском ТРЦ

В полицию поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на улице Белорусской Шевченковского района Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в 12:37 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района столицы заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Отметим, что по адресу улица Белорусская, 2а, возле станции метро "Лукьяновская", расположенный ТРЦ "Квадрат". Сейчас правоохранители проводят эвакуацию и осмотр помещения.