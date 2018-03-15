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Полиция ищет мину в киевском ТРЦ

Взрывотехники
14:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в помещении торгово-развлекательного заведения заложена взрывчатка.

В полицию поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на улице Белорусской Шевченковского района Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в 12:37 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района столицы заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Отметим, что по адресу улица Белорусская, 2а, возле станции метро "Лукьяновская", расположенный ТРЦ "Квадрат". Сейчас правоохранители проводят эвакуацию и осмотр помещения.

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Новости Украины, Взрывчатка, Киев, Лукьяновка, Минирование, Полиция, ТРЦ.
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