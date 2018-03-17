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В Днепре открыли крупнейший в Восточной Европе армянский храм
16:35 Сегодня Телеграф
Фото: oblrada.dp.gov.ua
Новости Украины: В Днепре открыли крупнейшую в Восточной Европе Армянскую апостольскую Церковь святого Григора Лусаворича.
В Днепре открыли и освятили Армянскую апостольскую Церковь святого Григора Лусаворича, которая является крупнейшей в Восточной Европе.
Как сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, в церемонии освящения приняли участие католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской церкви Гарегин II, представители местной власти, представители армянской диаспоры, верующие.
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Новая церковь, строительство которой продолжалось около 15 лет, украшена множеством уникальных барельефов.
Как сообщалось, накануне католикос всех армян Гарегин II принял участие в конференции Союза армян Украины, а также освятил фундамент армянского кафедрального собора, строящегося в Киеве.
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