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В Днепре открыли крупнейший в Восточной Европе армянский храм

Церковь
16:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: oblrada.dp.gov.ua

Новости Украины: В Днепре открыли крупнейшую в Восточной Европе Армянскую апостольскую Церковь святого Григора Лусаворича.

В Днепре открыли и освятили Армянскую апостольскую Церковь святого Григора Лусаворича, которая является крупнейшей в Восточной Европе.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, в церемонии освящения приняли участие католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской церкви Гарегин II, представители местной власти, представители армянской диаспоры, верующие.

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Новая церковь, строительство которой продолжалось около 15 лет, украшена множеством уникальных барельефов.

Как сообщалось, накануне католикос всех армян Гарегин II принял участие в конференции Союза армян Украины, а также освятил фундамент армянского кафедрального собора, строящегося в Киеве.

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Новости Украины, Армянская Апостольская церковь, Восточная Европа, Днепр, Освящение, Открытие, Святого Григора Лусаворича.
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