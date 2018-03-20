Ситуация на Донбассе: зафиксирован один обстрел, ранен боец ВСУ

В результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины возле поселка Пески Донецкой области получил ранение один украинский военный, передает сообщение пресс-центра штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов. На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

По информации штаба, раненый военный оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, отметили в пресс-центре, на луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался в полной мере.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" осуществили один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.