Ситуация на Донбассе: зафиксирован один обстрел, ранен боец ВСУ
Новости Украины: В штабе АТО сообщили, что во время обстрела Песков получил ранения один украинский военный.
В результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины возле поселка Пески Донецкой области получил ранение один украинский военный, передает сообщение пресс-центра штаба АТО.
"С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов. На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.
По информации штаба, раненый военный оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, отметили в пресс-центре, на луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался в полной мере.
Напомним, в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" осуществили один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.