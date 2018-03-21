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В "Киевэнерго" рассказали о поверке счетчиков горячей воды в столице

В "Киевэнерго" рассказали о поверке счетчиков горячей воды в столице
00:17 Сегодня Телеграф
Фото: nashkiev.ua

Новости Украины: В компании напомнили, что она больше не занимаются поверкой счетчиков горячей воды.

В "Киевэнерго" напомнили, что предприятие больше не занимается поверкой счетчиков горячей воды. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с начала 2018 года начали действовать новые тарифы на центральное отопление и горячее водоснабжение, в которые больше не включены поверки счетчиков.

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Об этом сообщает kiev.vgorode.ua.

Отмечается, что согласно закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" все поверки счетчиков киевляне должны делать за свой счет.

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В "Киевэнерго" акцентировали внимание на том, что теперь нужно обращаться в компанию, которая имеет лицензию на поверку. Однако список лицензионных компаний, в которых можно заказать такую услугу, так и не назвали.

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Все по теме:

Новости Украины, Горячая вода, КГГА, Киев, Киевэнерго, Поверка, Счетчик.
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