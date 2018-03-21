В "Киевэнерго" рассказали о поверке счетчиков горячей воды в столице

В "Киевэнерго" напомнили, что предприятие больше не занимается поверкой счетчиков горячей воды. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с начала 2018 года начали действовать новые тарифы на центральное отопление и горячее водоснабжение, в которые больше не включены поверки счетчиков.

Об этом сообщает kiev.vgorode.ua.

Отмечается, что согласно закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" все поверки счетчиков киевляне должны делать за свой счет.

В "Киевэнерго" акцентировали внимание на том, что теперь нужно обращаться в компанию, которая имеет лицензию на поверку. Однако список лицензионных компаний, в которых можно заказать такую услугу, так и не назвали.