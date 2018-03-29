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На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП

ДТП под Киевом
13:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: На гостомельской трассе под Киевом произошла крупная авария, образовались километровые пробки.

В четверг, 29 марта, на гостомельской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. Об этом сообщили в dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места аварии. "Масштабное ДТП с пострадавшими и пробка на гостомельской трассе: на месте 4 "скорых", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из-за ДТП образовались километровые пробки. По информации журналистов, там столкнулись две машины и маршрутка.

В Киеве ограничили движение транспорта

Водитель "Хонды", вероятнее всего, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и задел автобус с пассажирами. Далее продолжил движение и столкнулся еще с одной машиной.

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Новости Украины, Гостомельская трасса, ДТП под Киевом, Километровые пробки, КМасштабная ДТП.
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