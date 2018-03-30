Хуг подтвердил, что встречался с лидером боевиков "ЛНР"

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил факт встречи с главарем боевиков ОРЛО Леонидом Пасечником, утверждая, что разговор касался безопасности сотрудников миссии.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Да, в начале этой недели я встретился с господином Пасечником, и беседа была сосредоточена вокруг безопасности наших сотрудников и наших технических средств. Также беседа касалась безопасности в целом и гуманитарных вопросов", - заявил Хуг.

"Миссия всегда поддерживала контакт с теми лицами, которые осуществляют фактический контроль, в частности и в тех районах, которые не контролируются теперь правительством. Мы ожидаем, что все те, кто привлечен к диалогу, делают это искренне", - так же добавил он.

При этом первый заместитель председателя миссии не ответил на вопрос относительно проведения такой же встречи с вожаком боевиков в ОРДО Александром Захарченко и добавил, что СММ ОБСЕ "всегда готова к диалогу".