Опубликованы кадры тренировок десантно-штурмовых войск Украины (Видео)
Новости Украины: Инструкторы, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке страны, передают свои навыки курсантам 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск.
Выстрелы из тяжелого оружия и автоматные очереди слышны на учениях под Житомиром. Здесь тренируют десантников.
Задача десантников-разведчиков во время учений - уничтожить технику противника и отойти под прикрытием дымовой завесы на безопасные позиции.
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Учат курсантов ориентироваться на местности и управляться с различными видами оружия военнослужащие, имеющие опыт боевых действий на востоке.
"Опыт АТО и боевая армейская система, которую внедряют сейчас в Вооруженных силах Украины. Мы стараемся, начиная от огневой подготовки, тактики и других занятий, включать элементы БАРС в процесс подготовки личного состава", - рассказывает и.о. заместителя начальника 199-го учебного центра ДШВ Валерий Курков.
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Вместе с десантниками тренируются снайперы. Боец с позывным "Атаман" полтора года в зоне боевых действий был пулеметчиком, а теперь осваивает снайперскую стрельбу, чтобы снова вернуться на фронт. Сейчас учится не обращать внимания на внешние факторы.
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"Как говорится, плохие погодные условия - это лучшие погодные условия для снайпера", - шутит военный.
На полигоне также готовятся к учениям резервистов. За пять месяцев здесь должны пройти переподготовку более 3,5 тысячи воинов. Здесь разворачивают современный полевой лагерь, даже с теплой водой для гигиенических процедур. Опытные воины говорят: к такому не привыкли.