Опубликованы кадры тренировок десантно-штурмовых войск Украины (Видео)

Выстрелы из тяжелого оружия и автоматные очереди слышны на учениях под Житомиром. Здесь тренируют десантников.

Задача десантников-разведчиков во время учений - уничтожить технику противника и отойти под прикрытием дымовой завесы на безопасные позиции.

Учат курсантов ориентироваться на местности и управляться с различными видами оружия военнослужащие, имеющие опыт боевых действий на востоке.

"Опыт АТО и боевая армейская система, которую внедряют сейчас в Вооруженных силах Украины. Мы стараемся, начиная от огневой подготовки, тактики и других занятий, включать элементы БАРС в процесс подготовки личного состава", - рассказывает и.о. заместителя начальника 199-го учебного центра ДШВ Валерий Курков.

Вместе с десантниками тренируются снайперы. Боец с позывным "Атаман" полтора года в зоне боевых действий был пулеметчиком, а теперь осваивает снайперскую стрельбу, чтобы снова вернуться на фронт. Сейчас учится не обращать внимания на внешние факторы.

"Как говорится, плохие погодные условия - это лучшие погодные условия для снайпера", - шутит военный.

На полигоне также готовятся к учениям резервистов. За пять месяцев здесь должны пройти переподготовку более 3,5 тысячи воинов. Здесь разворачивают современный полевой лагерь, даже с теплой водой для гигиенических процедур. Опытные воины говорят: к такому не привыкли.