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Во Львове планируют приостановить отопительный сезон

Львовский городской совет
20:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Из-за прогнозируемого потепления со вторника, 3 апреля, во Львове планируют приостановить централизованное теплоснабжение.

Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Завтра синоптики прогнозируют существенное потепление, поэтому мы завтра планируем приостановить отопительный сезон", - цитирует слова директора ЛКП "Львовтеплоэнерго" Степана Пакижа пресс-служба горсовета в понедельник.

По его словам, если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон может быть завершен. Для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений.

Кличко назвал условие окончания отопительного сезона

Текущий отопительный сезон во Львове начался 3 октября 2017 года.

Коммунальные предприятия "Львовтеплокоммунэнерго" и "Зализнычнетеплокоммунэнерго" подают тепло в 2143 жилых дома, 239 учреждений образования и 57 медицинских учреждений.

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Новости Украины, Львов, Львовтеплокоммунэнерго, Отопительный сезон, Централизованное теплоснабжение.
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