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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 255 взрывов на Донбассе за сутки

ОБСЕ
00:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Международные наблюдатели заявляют об обострении ситуации на востоке Украины.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 255 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 4 апреля по 19:30 5 апреля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 220 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 46 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой огневая активность была замечена у Широкино, Светлодарска, Горловки, Ясиноватой, Софиевки, Лебединского, Пищевика и Новогригорьевки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 35 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (15 взрывов)", - говорится в отчете.

В Луганской области факты ведения огня зафиксированы в Алчевске, Станице Луганской, Мирном и Круглике.

Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что с начала 2018 года подтвердили 8 погибших среди гражданских лиц на Донбассе.

 

 

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