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В оккупированном Крыму в мечеть ворвались силовики с проверкой на "экстремизм"

В оккупированном Крыму в мечеть ворвались силовики с проверкой на "экстремизм"
16:55 Сегодня Телеграф
Фото: inforesist.org

Новости Украины: Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры, всех прихожан опросили и сфотографировали.

Представители ФСБ 6 апреля ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма. 

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "Крымскую солидарность".

"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские мероприятия", - говорится в сообщении.

"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не допросят каждого из мусульман", - отметили в ГО.

"Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - заявила "Крымская солидарность".

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Новости Украины, Крым, Мечеть, с.Павловка, ФСБ.
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