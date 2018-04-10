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В Полтавской области разбился частный вертолет
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19:17 Сегодня Телеграф
Фото: Полиция
Новости Украины: Во вторник, 10 апреля, в Полтавской области упал частный вертолет Ми-2, двое пилотов не пострадали.
Возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавской обл.) во вторник во время авиахимических работ упал вертолет "Ми-2" с двумя пилотами на борту, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.
"Происшествие произошло сегодня, около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе. На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Установлено, что на борту вертолета "Ми-2", принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Telegraf.com.ua