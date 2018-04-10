Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине в марте ускорилась инфляция В Украине в марте ускорилась инфляция
Новости: Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе и введение миротворцев Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе
Новости: Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC
Новости: Норвежская компания первой в мире начнет использовать беспилотные грузовые суда Норвежская компания первой в мире начнет использовать беспилотные грузовые суда
X

В Полтавской области разбился частный вертолет

Смотрите фото (6)
Упавший вертолет
19:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: Во вторник, 10 апреля, в Полтавской области упал частный вертолет Ми-2, двое пилотов не пострадали.

Возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавской обл.) во вторник во время авиахимических работ упал вертолет "Ми-2" с двумя пилотами на борту, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"Происшествие произошло сегодня, около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе. На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Установлено, что на борту вертолета "Ми-2", принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вертолет, Ми-2, Полтавская область, Происшествие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На перегоне Львов-Красное восстановлено движение после аварии На Львовщине за ночь три человека попали под поезд ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях

Последние новости

Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем и детьми Савченко и еще три нардепа не подали е-декларации Один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
03 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
04 Медики подсказали простой способ очищения организма
05 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
Новости сегодня
20:02 Долгополов проиграл первый матч после возвращения
19:51 На Донбассе исчезли четверо гражданских
19:43 Штаб: Боевики били из минометов и БМП, один военный ранен
19:38 Товарищ Соня, Хромая леди и другие: женщины-шпионки в мировых войнах (Фото)
19:37 Врачи назвали самый полезный для здоровья вид орехов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: При СНБО начались испытания ракетного комплекса "Ольха" В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0