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Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом
14:11 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook
Новости Украины: Найденное под мостом тело направлено на вскрытие для установления причин смерти.
В Среду, 11 апреля, на площади Фейербаха в Харькове нашли мешок с трупом мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"По документам, которые находились в одежде погибшего, полицейские установили его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Сведения по факту случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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