Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом

В Среду, 11 апреля, на площади Фейербаха в Харькове нашли мешок с трупом мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"По документам, которые находились в одежде погибшего, полицейские установили его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Сведения по факту случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.