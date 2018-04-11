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Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом

Мост в Харькове
14:11 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Найденное под мостом тело направлено на вскрытие для установления причин смерти.

В Среду, 11 апреля, на площади Фейербаха в Харькове нашли мешок с трупом мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"По документам, которые находились в одежде погибшего, полицейские установили его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Сведения по факту случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Найденный труп, Нацполиция, Площадь Фейербаха, Труп, Украина, Харьков.
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