Названы регионы, где есть угроза высокой пожарной опасности

16-20 апреля в западных, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, 18-20 апреля по всей Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класс) пожарной опасности, сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

16-17 апреля в восточных, южных (кроме Николаевской), Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях высокий (4 класс), местами чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности.

Также, с 16 до 20 апреля в украинской столице будет сохраняться чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах… Во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните по телефону "101" и вызовите пожарных", - говорится в сообщении.