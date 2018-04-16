В Одесской области на кладбище трагически погиб ребенок

В Одесской области сегодня, 16 апреля, на кладбище погибла 3-летняя девочка, на которую упала могильная плита.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на одном из сельских кладбищ в Болградском районе на 3-летнюю девочку упала плита могильного памятника. От полученных травм ребенок умер.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительная причина трагедии - несчастный случай. Накануне, 15 апреля в Одесской области в результате ДТП погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.