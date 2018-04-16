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В Одесской области на кладбище трагически погиб ребенок

Трехлетнюю девочку убило могильной плитой
17:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Одесской области на 3-летнюю девочку упала плита могильного памятника, в результате чего ребенок погиб.

В Одесской области сегодня, 16 апреля, на кладбище погибла 3-летняя девочка, на которую упала могильная плита.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на одном из сельских кладбищ в Болградском районе на 3-летнюю девочку упала плита могильного памятника. От полученных травм ребенок умер.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительная причина трагедии - несчастный случай. Накануне, 15 апреля в Одесской области в результате ДТП погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.

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Новости Украины, Одесская область, Происшествие, Ребенок, Трагедия.
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