В Ровно испытали боевую технику из Польши (Видео)

На полигоне в Ровно Вооруженные силы Украины провели учебные стрельбы на БМП-1АК, которые закупили в Польше. Технику закупили для усиления боевых возможностей Сухопутных войск. В бригаде боевые машины уже прошли более 500 километров и провели около двух десятков боевых упражнений. К слову, БМП-1АК - это специальный вариант боевой машины пехоты, который разработали специально для ВСУ. Она оснащена 73-миллиметровой пушкой 2A28 Гром и 7,62-миллиметровым пулеметом. Экипаж защищен от ядерного, химического и биологического оружия с помощью специального фильтрующего оборудования.