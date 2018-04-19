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Украинцев предупредили о пожарной опасности
09:47 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинцев предупредили о пожарной опасности на западе, в некоторых областях северной и центральной части Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По сообщению Укргидрометцентра, 19-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 19 апреля: порывы ветра, местами дождь
Напомним, сегодня в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с.
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