Украинцев предупредили о пожарной опасности на западе, в некоторых областях северной и центральной части Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 19-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с.