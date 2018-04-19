Операция по-голливудски: как с вертолетом задерживали пьяного дебошира

В Винницкой области в среду в с. Вербка Чечельницкого района для обезвреживания вооруженного пьяного дебошира провели спецоперацию с привлечением спецподразделения КОРД.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"На Винниччине в ходе проведения спецоперации полицейские обезвредили вооруженного злоумышленника в с. Вербка Чечельницкого района. Для задержания вооруженного мужчины начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос провел операцию "Гром". По решению руководства Нацполиции и МВД Украины к проведению спецоперации привлекли спецподразделение КОРД", - идет речь в сообщении.

Согласно сообщению, 18 апреля около 14.30 по телефону спецлинии полиции "102" поступило сообщение от 49-летней жительницы с. Вербка о насилии в семье. На место события прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции. Выяснилось, что в доме в состоянии алкогольного опьянения человек заявительницы угрожает ей ружьем.

Полицейским удалось вывести женщину из дома, она не пострадала. Но когда дебошир увидел работников полиции, то начал стрелять в их сторону. В ответ один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.

После этого 50-летний гражданин забаррикадировался в доме. Полицейские проводили переговоры, пытаясь убедить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Однако тот отказался.

Для задержания вооруженного и была введена операция "Гром". Спецназначенцы оперативно провели штурм здания, перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет.

Применив мероприятия физического влияния, полицейские задержали злоумышленника, у него изъяли оружие. После чего ему была предоставлена медицинская помощь.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).