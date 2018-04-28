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Соборную мечеть в Днепре передадут мусульманской общине

Встреча властей Днепра с представителями крымско-татарского народа
02:35 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: nashemisto.dp.ua

Новости Украины: Ожидаемую передачу здания мечети власти Днепра назвали восстановлением исторической справедливости.

Историческое здание Екатеринославской соборной мечети в Днепре, где сейчас располагается детская спортивная школа олимпийского резерва, планируют наконец передать мусульманской общине.

Вместо старого здания юным спортсменам построят новое помещение для занятий. Такие перспективы мэр Днепра Борис Филатов обсудил во время встречи с представителями крымско-татарского народа 26 апреля, сообщает местный портал "Наше місто".

Катеринославськую соборную мечеть построили еще в начале 1900-х годов. Однако после войн и революций прошлого века ее изъяли у мусульманской общины.

На протяжении многих лет помещение использовали для различных целей. Сейчас здесь располагается детская спортивная школа олимпийского резерва.

"Мечеть должна принадлежать мусульманской общине. Консолидировав наши усилия, мы создадим необходимый механизм передачи здания и решим вопрос размещения детской спортивной школы. Мы будем обращаться и к международным финансовым институтам, а также у Меджлиса есть свои связи в мире. Пока не буду раскрывать всех секретов", - отметил Борис Филатов.

В ближайшее время в мэрии планируют разработать дорожную карту передачи здания мечети. Далее вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета.

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Новости Украины, Борис Филатов, Днепр, Крымские татары, Мустафа Джемилев, Соборная мечеть.
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