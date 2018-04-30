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В Одессе задержаны кавказцы по подозрению в убийстве пастора из США
Новости Украины: В Одессе задержаны двое выходцев из Кавказа подозреваемых в убийстве пастора из США.
В Одессе задержаны двое подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора.
Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на выходных задержали подозреваемых в убийстве гражданина США.
По данным источника, злоумышленники - выходцы с Кавказа. Погибший проводил службы в одном из местных храмов. "Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле – следы пыток", - рассказал полицейский.
По предварительным данным, установлено, что у пастора отобрали ценные вещи.
Открыто уголовное производство. Продолжаются соответствующие неотложные мероприятия.
Telegraf.com.ua