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Украинские военные показали последствия обстрела Троицкого

Троицкое после обстрелов
14:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Штаб Объединенных сил показал последствия обстрела из артиллерии большого калибра боевиками по мирным жителям Троицкого.

В штабе Объединенных сил подчеркивают – боевики били по поселку, где отсутствуют позиции военных. Фото и видео с места обстрела разместил 5 канал.

В оперативном командовании "Север" сообщают: обстрел произошел 1 мая, около 23 часов. Оккупационный контингент использовал артиллерию калибра 152 миллиметра. Полтора десятка снарядов попали в дома гражданских. В штабе Объединенных сил подчеркивают – боевики били по поселку, где отсутствуют позиции военных.

"Российско-оккупационные войска осуществили обстрел мирных жителей Троицкого. Били из артиллерии большого калибра. Снаряды рвались в окрестностях поселка, подвергая опасности мирных жителей. Было разрушено три дома. Чудом гражданское население не пострадало", – отчитался начальник пресс-группы ОТУ "Север" Виталий Кириллов.

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Он добавил, что в результате обстрела убиты несколько домашних животных и повреждена линия электропередач. Подразделения гражданско-военного сотрудничества оказали необходимую помощь жителям. Также в среду в Троицком ожидали наблюдателей ОБСЕ. Продолжались и работы по восстановлению света.

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Новости Украины, Обстрелы Троицкого, Последствия, Ситуация на Донбассе.
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