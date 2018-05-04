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Небо над Балаклеей остается закрытым

Балаклея
10:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Над Балаклеей продолжает действовать запрет на полеты высотой 6 тысяч метров.

На Харьковщине остается в силе запрет на полеты над Балаклеей, где накануне произошел пожар на военном арсенале.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. метров", - говорится в сообщении.

Одновременно снято ограничение движения автотранспорта вокруг г. Балаклея для местного населения. Эвакуированное население вернулось в места проживания, отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, по состоянию на 09.30 4 мая наблюдается незначительное тление 4 отдельных очагов. В 08.40 4 мая пожар локализован на площади около 35 гектаров.

Жертв и пострадавших нет.

В пределах технической зоны проводится тушение четырьмя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГСЧС.

4 мая пожарной авиацией ГСЧС совершено 8 сбросов воды. Всего с начала работ произведено 16 сбросов.

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Новости Украины, Балаклея, ГСЧС, Запрет неба, Пожар, Пожар на военных складах, Харьковская область.
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