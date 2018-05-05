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В Харькове горело здание бывшего детсада

Пожар
17:02 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Харькове около четырех часов полсотни пожарных тушили здание бывшего детсада.

В Харькове загорелось двухэтажное здание бывшего детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, пожар возник сегодня около 09:54 в здании по ул. Света, 25.

Как подчеркивают пожарные, раньше там был детский садик, а сейчас функционирует частное предприятие.

"На момент прибытия подразделений ГосЧС пожар охватил кровлю и чердачное помещение здания на площади около 1000 кв. м. К работам по ликвидации пожара были привлечены одновременно 9 оперативных отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, около 50 человек личного состава ГосЧС, штаб пожаротушения. Благодаря оперативности действий спасателей в 12:12 распространение огня было локализовано", - отмечается в сообщении.

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Однако сам пожар удалось ликвидировать только через два часа после этого.

В результате инцидента пострадавших нет. Сейчас пожарные выясняют причины возгорания.

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Новости Украины, ГСЧС, Детсад, Пожар, Происшествие, Харьков.
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