В Харькове горело здание бывшего детсада

В Харькове загорелось двухэтажное здание бывшего детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, пожар возник сегодня около 09:54 в здании по ул. Света, 25.

Как подчеркивают пожарные, раньше там был детский садик, а сейчас функционирует частное предприятие.

"На момент прибытия подразделений ГосЧС пожар охватил кровлю и чердачное помещение здания на площади около 1000 кв. м. К работам по ликвидации пожара были привлечены одновременно 9 оперативных отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, около 50 человек личного состава ГосЧС, штаб пожаротушения. Благодаря оперативности действий спасателей в 12:12 распространение огня было локализовано", - отмечается в сообщении.

Однако сам пожар удалось ликвидировать только через два часа после этого.

В результате инцидента пострадавших нет. Сейчас пожарные выясняют причины возгорания.