В Житомирской области во время боевой подготовки умер военный

В Житомирской области сегодня во время боевой подготовки умер сержант запаса.

Об этом сообщили в пресс-службе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 5 мая, в Житомирской области во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ (десантно-штурмовых войск ), у 44-летнего сержанта запаса остановилось сердце. В соответствии с предварительным диагнозом, мужчина умер от острой сердечной недостаточности", - рассказали в ведомстве.

Присутствующие военные врачи приняли все необходимые реанимационные меры в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось.