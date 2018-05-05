Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине планируют переименовать две области
В Украине планируют переименовать две области
Новости: Сколько добыли газа в Украине с начала года
Сколько добыли газа в Украине с начала года
Новости: "Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
"Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
Новости: Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
X

В Житомирской области во время боевой подготовки умер военный

Скорая помощь
22:52 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Житомирской области умер 44-летний сержант запаса во время занятий по боевой подготовке.

В Житомирской области сегодня во время боевой подготовки умер сержант запаса.

Об этом сообщили в пресс-службе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 5 мая, в Житомирской области во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ (десантно-штурмовых войск ), у 44-летнего сержанта запаса остановилось сердце. В соответствии с предварительным диагнозом, мужчина умер от острой сердечной недостаточности", - рассказали в ведомстве.

Смерть солдата-контрактника на полигоне: стала известна причина

Присутствующие военные врачи приняли все необходимые реанимационные меры в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Армия, Военный, ВСУ, Житомирская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Смерть солдата-контрактника на полигоне: стала известна причина В Харькове горело здание бывшего детсада Победитель "Игры непокоренных" получил звание "Львовянин года" в 2018 году

Последние новости

Оля Фреймут опубликовала милое фото с мужем В Кропивницком на взятке "погорел" майор полиции МОК не нашла фактов коррупции в боксе на Олимпиаде-2016
Сегодня читают
01 Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
02 Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
03 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
04 Хоккеист Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ (Видео)
05 Свитолина с победы стартовала в Мадриде
Новости сегодня
00:09 В Минюсте подписан Порядок зачисления учеников в 1 класс
00:07 Франков о матче Динамо - Мариуполь
00:06 Какие американские автобусы служат в украинской армии (Видео)
23:45 Вы будете смеяться: парень ездит по миру и делает уморительные селфи с животными
23:39 В Украине временно запретили две вакцины из-за летальных случаев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: Ученые выяснили, кому вредно есть мясо
Ученые выяснили, кому вредно есть мясо
Добавить комментарий
0