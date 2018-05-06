Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины

В четырех областях Украины до конца суток 6 мая ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГосЧС.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с", - отмечается в нем.

Примечательно, согласно утренним прогнозам Укргидрометцентра, сегодня дожди ожидались лишь в трех областях - Черниговской, Сумской и Полтавской. На остальной территории Украины прогнозировалась переменно облачная погода, без осадков.