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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
19:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Непогода ожидается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В четырех областях Украины до конца суток 6 мая ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГосЧС.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с", - отмечается в нем.
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Примечательно, согласно утренним прогнозам Укргидрометцентра, сегодня дожди ожидались лишь в трех областях - Черниговской, Сумской и Полтавской. На остальной территории Украины прогнозировалась переменно облачная погода, без осадков.
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