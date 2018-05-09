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В Киеве в метро обнаружили труп мужчины

Метро
15:00 Сегодня Телеграф
Фото: wikipedia.org

Новости Украины: В столице на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.

В среду, 9 мая, пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщил пользователь Facebook Serg Kharchenko.

В Киеве проходит многочисленная акция "Никто не забыт, ничто не забыто"

"Метро Кловская. На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", - написал он.

Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, полиция Киева задержала мужчину возле метро "Арсенальная", который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

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Новости Украины, Киев, Метро "Кловская", Полиция, Происшествие.
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