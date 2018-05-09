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В Киеве в метро обнаружили труп мужчины
15:00 Сегодня Телеграф
Фото: wikipedia.org
Новости Украины: В столице на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.
В среду, 9 мая, пассажиры столичного метрополитена на платформе станции метро "Кловская" обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщил пользователь Facebook Serg Kharchenko.
В Киеве проходит многочисленная акция "Никто не забыт, ничто не забыто"
"Метро Кловская. На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", - написал он.
Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.
Напомним, полиция Киева задержала мужчину возле метро "Арсенальная", который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий.
Telegraf.com.ua