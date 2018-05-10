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В центре Киева автомобиль провалился под землю

В центре Киева под землю провалился автомобиль
09:17 Сегодня Телеграф
Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: В центре Киева на улице Пушкинской под асфальт провалился припаркованный автомобиль.

В центре Киева припаркованный на тротуаре автомобиль Mini Cooper провалился под землю.

Инцидент произошел на улице Пушкинской, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Автомобиль стоял припаркованный на тротуаре возле проезжей части и внезапно провалился под асфальт. Передняя часть авто полностью находится под землей. По предварительным данным, провал образовался из-за прорыва трубы.

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"Утро начинается не с кофе: в Киеве на улице Пушкинской под землю провалился миникупер. К счастью, автомобиль был припаркован и люди не пострадали. Предварительная причина провала - прорыв трубы", - сообщают в сообществе.

Напомним, в Киеве мужчина в неположенном месте перебегал дорогу, в результате чего попал под колеса автомобиля и погиб.

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