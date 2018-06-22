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В Киеве возле Верховной Рады на машины упало дерево, образовались пробки

Возле Рады упало дерево на проезжую часть
13:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве на улице Грушевского на проезжую часть упало дерево, движение в сторону украинского парламента затруднено, образовались пробки.

На улице Грушевского в Киеве на проезжую часть со стороны Мариинского парка рухнуло дерево. По словам очевидцев, получили повреждения машины, которые были припаркованы на обочине. У одного из авто разбито лобовое стекло.

Инцидент произошел недалеко от здания Верховной Рады, напротив домов по адресу ул.Грушевского, 28. Движение в сторону украинского парламента затруднено.

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По данным сервиса Google по состоянию на 12:00, из-за инцидента образовались пробки.

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Новости Украины, Верховная Рада, Киев, Проезжая часть, Улица Грушевского, Упало дерево.
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