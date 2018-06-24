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В Киеве за помощь в побеге брачному аферисту задержали конвоира

Тюрьма
16:38 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Прокуратура Киева задержала и объявила о подозрении сотруднику полиции по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемому.

Прокуратурой города Киева задержано и объявлено о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в г. Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что указанный милиционер, в обязанности которого возложено конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенном в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи.

Вечером 23.06.2018 милиционер был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ему уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБ Украины в г. Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство осуществляется 4 отделом процессуального руководства прокуратуры города Киева.

В Киеве поймали брачного афериста, сбежавшего из-под стражи

Как сообщалось, правоохранители Киева задержали мошенника, который сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался в арендованной квартире. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования.

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Новости Украины, Задержание, Побег, Подозреваемый, Пособничество, Прокуратура Киева, Сотрудник полиции.
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