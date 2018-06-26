Нападение на лагерь ромов: Во львовских школах пройдут родительские собрания

В старших классах школ г.Львова во вторник, 26 июня, проведут родительские собрания в связи с нападением несовершеннолетних на лагерь ромов во Львовской области в ночь на 24 июня 2018 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные директора департамента гуманитарной политики горсовета Галины Слычной, собрания организованы для родителей учеников 9-11 классов, чтобы они уделяли больше внимания тому, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких группах в соцсетях подписаны и какие секции посещают.

Проведение собраний вызвано нападением на лагерь ромов возле Львова, в котором принимали участие несколько несовершеннолетних школьников.

Как сообщалось, вследствие нападения неизвестных на ромский лагерь на окраине Львова вечером 23 июня один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

Правоохранители задержали восемь человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных – 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Причастными к нападению являются ученики одной из местных школ и профтехучилища, сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Глава СБУ Василий Грицак не исключает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.

25 июня работники Национальной полиции Львовской области сообщили о подозрении одному совершеннолетнему и семерым несовершеннолетним лицам, которые были задержаны после нападения на лагерь ромов вблизи с.Сокольники (Львовской области). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Прокуратура Львовской области проинформировала, что правоохранители установили причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов.