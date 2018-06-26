Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман: Занимаешься контрабандой - уголовная ответственность и реальный срок
Гройсман: Занимаешься контрабандой - уголовная ответственность и реальный срок
Новости: Генсек ООН в Москве поднял вопрос украинских политзаключенных
Генсек ООН в Москве поднял вопрос украинских политзаключенных
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
Новости: Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
X

Нападение на лагерь ромов: Во львовских школах пройдут родительские собрания

Львов
00:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В школах Львова пройдут родительские собрания в связи с нападением несовершеннолетних на лагерь ромов.

В старших классах школ г.Львова во вторник, 26 июня, проведут родительские собрания в связи с нападением несовершеннолетних на лагерь ромов во Львовской области в ночь на 24 июня 2018 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные директора департамента гуманитарной политики горсовета Галины Слычной, собрания организованы для родителей учеников 9-11 классов, чтобы они уделяли больше внимания тому, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких группах в соцсетях подписаны и какие секции посещают.

Проведение собраний вызвано нападением на лагерь ромов возле Львова, в котором принимали участие несколько несовершеннолетних школьников.

Как сообщалось, вследствие нападения неизвестных на ромский лагерь на окраине Львова вечером 23 июня один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

Правоохранители задержали восемь человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных – 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Причастными к нападению являются ученики одной из местных школ и профтехучилища, сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Глава СБУ Василий Грицак не исключает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.

25 июня работники Национальной полиции Львовской области сообщили о подозрении одному совершеннолетнему и семерым несовершеннолетним лицам, которые были задержаны после нападения на лагерь ромов вблизи с.Сокольники (Львовской области). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Прокуратура Львовской области проинформировала, что правоохранители установили причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Лагерь ромов, Львов, Родительские собрания, Школы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В центре Киева похитили сына дипломата - введен план "Перехват" В Запорожской области произошло страшное ДТП: три человека погибли Стрельба в кафе Киева: владельцу грозит до 15 лет лишения свободы

Последние новости

Испания вырвала ничью у Марокко на ЧМ-2018 Звезду сериала "Район Мелроуз" снова арестовали Вместе с "Динамо" тренируются игроки "Полтавы"
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
03 Иран 1:1 Португалия: события матча
04 Азовское море атакуют медузы: видео
05 Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана
Новости сегодня
01:20 Гройсман подозревает, что закупкам сканеров для таможен намеренно препятствуют
00:51 Калифорния в огне: Из-за лесных пожаров эвакуировано более 3000 человек (Видео)
00:16 Загадочность в снимках заброшенных парков аттракционов (Фото)
00:14 Микольская обсудит с представителями Великобритании вопросы расширения экспорта
00:10 Крутые демотиваторы, чтобы посмеяться от души
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата
Полиция Киева нашла похищенного ливийца
Новости: Суд признал выборы мэра Кишинева несостоявшимися
Суд признал выборы мэра Кишинева несостоявшимися
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Необходимые продукты для женского организма
Необходимые продукты для женского организма
Добавить комментарий
0