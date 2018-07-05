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"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены

ВСУ
07:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: За прошедшие сутки противник 19 раз открывал огонь по украинским позициям, из которых 2 раза из тяжелого вооружения.

В течение прошлых суток ситуация в зоне операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска и дале нарушали перемирие по всей линии столкновения.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

“Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник 19 раз открывал огонь по нашим позициям, из которых два раза - из тяжелого вооружения”, - говорится в сообщении.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

За прошлые сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там позиции украинских военных обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий противника двое украинских защитников получили ранения.

На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств вынудил противника отступить с потерями. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще шестеро – были ранены. В то же время вследствие активных действий противника ранения получили двое украинских военнослужащих.

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На Донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеский огонь попали защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.

На Мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь вынудить украинских военнослужащих открыть ответный огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелы попали позиции сил ООС у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и в течение текущих суток три раза открывали огонь по позициям украинских военных. Так, враг на Луганском направлении осуществил провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковки. С украинской стороны потерь нет.

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