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Украинское судно "Искатель" отправляется искать нефть и газ в Черном море

Буровая скважина
14:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море.

Научно-исследовательское судно "Искатель" будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря в течении 15 дней до конца июля, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

"Сегодня, 6 июля 2018 года, в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба", - сообщил он.

Кирилюк добавил, что "Искатель" - уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной модификации, так и высокочастотной, а низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность.

Также он отметил, что в планах предприятия "Причерноморье" - проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурения перспективных объектов.

"Причерноморье" - единственное предприятие в Украине, которое осуществляет морские сейсморазведочные работы, в частности, научно-исследовательское судно "Искатель" осенью 2017 года трижды выходило для осуществления геолого-геофизических исследований.

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Новости Украины, Олег Кирилюк, Причерноморье, Судно "Искатель", Черное море.
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