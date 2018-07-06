Украинское судно "Искатель" отправляется искать нефть и газ в Черном море

Научно-исследовательское судно "Искатель" будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря в течении 15 дней до конца июля, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

"Сегодня, 6 июля 2018 года, в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба", - сообщил он.

Кирилюк добавил, что "Искатель" - уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной модификации, так и высокочастотной, а низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность.

Также он отметил, что в планах предприятия "Причерноморье" - проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурения перспективных объектов.

"Причерноморье" - единственное предприятие в Украине, которое осуществляет морские сейсморазведочные работы, в частности, научно-исследовательское судно "Искатель" осенью 2017 года трижды выходило для осуществления геолого-геофизических исследований.