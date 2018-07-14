Аварийная посадка: В Черниговской области пьяный пилот оставил без света 5 сел

В селе Лидин Бобровицкого района Черниговщины геликоптер марки Ми-2 во время обработки полей задел линию электропередач и оставил без электроэнергии 5 сел. Пилот скрылся с места аварийной посадки.

Об этом сообщил сектор коммуникации ГУНП в Черниговской области в Facebook.

"Вертолет Ми-2 осуществил аварийное приземление в Бобровицком районе после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередач. Без электроэнергии осталось 5 сел", - отмечается в сообщении.

Зацепив провода с напряжением 10 кВ, вертолет приземлился, а пилот сразу сбежал. Оперативники Бобровицкого отделения полиции, прибывшие на место посадки летательного аппарата, впоследствии задержали пилота в соседнем районе.

Как выяснилось, арендованные агропредприятием земли обрабатывал житель Кировоградской области. Никаких документов, которые бы предоставляли ему право управлять геликоптером, мужчина при себе не имел. Результаты медицинского осмотра пилота засвидетельствовали у него признаки алкогольного опьянения. Сейчас мужчина находится в больнице - у него повысилось давление.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 281 УКУ (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления других тяжких последствий). Досудебное расследование продолжается.