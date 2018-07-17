В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" станцию "Левобережная"

Сотрудники управления полиции в Киевском метрополитене задержали мужчину, который сообщил ложную информацию о заминировании станции столичной метро "Левобережная".

"Задержали 58-летнего жителя Львова, который сообщил ложную информацию о заминировании (станции "Левобережная" - ред.) из хулиганских побуждений", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера, 16 июля станция столичного метрополитена "Левобережная" была закрыта для пассажиров из-за угрозы взрыва.

Позже стало известно, что на станции столичного метрополитена "Левобережная" не нашли взрывчатки и открыли ее для пассажиров.