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В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" станцию "Левобережная"
Новости Украины: Сотрудники управления полиции в Киевском метрополитене задержали мужчину, который сообщил ложную информацию о заминировании станции столичной метро "Левобережная".
Сотрудники управления полиции в Киевском метрополитене задержали мужчину, который сообщил ложную информацию о заминировании станции столичной метро "Левобережная".
"Задержали 58-летнего жителя Львова, который сообщил ложную информацию о заминировании (станции "Левобережная" - ред.) из хулиганских побуждений", - сообщили в полиции.
Метро Киева после "минирования" вновь работает в штатном режиме
Напомним, вчера, 16 июля станция столичного метрополитена "Левобережная" была закрыта для пассажиров из-за угрозы взрыва.
Позже стало известно, что на станции столичного метрополитена "Левобережная" не нашли взрывчатки и открыли ее для пассажиров.
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