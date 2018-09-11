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В Днепропетровской области правоохранители нашли склад боеприпасов

Склад боеприпасов
13:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Новости Украины: Вчера, 10 сентября, в Днепропетровской области полицейские в куче мусора нашли склад боеприпасов.

В заброшенном доме в Днепропетровской области в куче строительного мусора нашли скрытый склад боеприпасов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области, передает УНН.

Так, тайник обнаружили в селе Украинское Петропавловского района.

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"10 сентября в ходе осмотра территории нежилого дома полицейские обнаружили противотанковый гранатомет РПГ-18, 2 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, граната УДО с запалом и 206 патронов различного калибра. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Сейчас устанавливается принадлежность указанного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Новости Украины, Боеприпасы, Днепропетровская область, Полиция, Украина.
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