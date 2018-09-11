В Днепропетровской области правоохранители нашли склад боеприпасов

В заброшенном доме в Днепропетровской области в куче строительного мусора нашли скрытый склад боеприпасов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области, передает УНН.

Так, тайник обнаружили в селе Украинское Петропавловского района.

"10 сентября в ходе осмотра территории нежилого дома полицейские обнаружили противотанковый гранатомет РПГ-18, 2 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, граната УДО с запалом и 206 патронов различного калибра. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Сейчас устанавливается принадлежность указанного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.