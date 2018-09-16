Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4498351-v-izmaile-muzhchina-i-zhenshhina-sovershili-samoubiystvo.html
В Измаиле мужчина и женщина совершили самоубийство
Новости Украины: Минувшей ночью были обнаружены повешенными 34-летняя женщина и 23-летний мужчина.
В Измаиле Одесской области два человека совершили самоубийство.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в ночь на 16 сентября мужчину и женщину обнаружили повешенными.
В частности, 34-летняя женщина найдена в районе морского вокзала, повешенной на дереве. Возле железнодорожного вокзала обнаружен 23-летний мужчина – на оконной решетке.
По предварительным данным, оба случая – суицид, а погибшие не были знакомы. У женщины остался несовершеннолетний ребенок.
Открыты уголовные производства по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся соответствующие неотложные меры.
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