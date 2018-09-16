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В Измаиле мужчина и женщина совершили самоубийство

Скорая помощь
23:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минувшей ночью были обнаружены повешенными 34-летняя женщина и 23-летний мужчина.

В Измаиле Одесской области два человека совершили самоубийство.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в ночь на 16 сентября мужчину и женщину обнаружили повешенными.

В частности, 34-летняя женщина найдена в районе морского вокзала, повешенной на дереве. Возле железнодорожного вокзала обнаружен 23-летний мужчина – на оконной решетке.

По предварительным данным, оба случая – суицид, а погибшие не были знакомы. У женщины остался несовершеннолетний ребенок.

Открыты уголовные производства по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся соответствующие неотложные меры.

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Новости Украины, Измаил, Одесская область, Полиция, Самоубийство.
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