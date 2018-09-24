Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4525860-tsentr-kieva-stoit-v-ogromnyih-probkah.html
Центр Киева стоит в огромных пробках
11:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: В столице утром в понедельник, 24 сентября, образовались огромные пробки.
В понедельник, 24 сентября большая часть Киева остановилась в сильных пробках. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части столицы. Здесь масштабные пробки на проспекте Победы, Владимирском спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, ул.Саксаганского, бульвару Тараса Шевченко и ул. Борщаговской.
Одна из станций киевского метро временно изменит режим работы
Также ограничено движения транспорта по Гаванскому мосту, ул. Елены Телиги, ул Дегтяревской и ул. Вадима Гетьмана.
Из-за ДТП также стоит мост Метро, затруднено движение на мосту Патона и Южном мосту.
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