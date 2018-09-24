День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Новости: Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Новости: Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Новости: "Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
X

Центр Киева стоит в огромных пробках

Самая сложная ситуация с проездом в центре столицы
11:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В столице утром в понедельник, 24 сентября, образовались огромные пробки.

В понедельник, 24 сентября большая часть Киева остановилась в сильных пробках. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части столицы. Здесь масштабные пробки на проспекте Победы, Владимирском спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, ул.Саксаганского, бульвару Тараса Шевченко и ул. Борщаговской.

Одна из станций киевского метро временно изменит режим работы

Также ограничено движения транспорта по Гаванскому мосту, ул. Елены Телиги, ул Дегтяревской и ул. Вадима Гетьмана.

Из-за ДТП также стоит мост Метро, затруднено движение на мосту Патона и Южном мосту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ДТП, Киев, Мост Патона, Пробки, Столица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Одна из станций киевского метро временно изменит режим работы В Глухове репетитор совращал ученицу В Краматорске "накрыли" оружейную мастерскую

Последние новости

Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА Курс криптовалют на 24 сентября: рынок обвалился Ушел из жизни украинский поет Богдан Рубчак
Сегодня читают
01 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
02 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
03 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
04 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
05 В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости сегодня
12:34 Итальянский специалист возглавит киевский клуб УПЛ
12:21 Немецкое ателье показало седан MH5 700 на базе BMW M5 F90
12:20 Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне
12:14 Валяные портреты котов, которые необыкновенно реалистические (Фото)
12:05 Назван лучший игрок девятого тура УПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: "Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь