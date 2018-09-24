Центр Киева стоит в огромных пробках

В понедельник, 24 сентября большая часть Киева остановилась в сильных пробках. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части столицы. Здесь масштабные пробки на проспекте Победы, Владимирском спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, ул.Саксаганского, бульвару Тараса Шевченко и ул. Борщаговской.

Также ограничено движения транспорта по Гаванскому мосту, ул. Елены Телиги, ул Дегтяревской и ул. Вадима Гетьмана.

Из-за ДТП также стоит мост Метро, затруднено движение на мосту Патона и Южном мосту.