День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Конкурс в Антикоррупционный суд: на место уже почти 10 человек

Конкурс в Антикоррупционный суд: на место уже почти 10 человек
14:35 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Среди кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд более 40% - выпускники Национальной академии правовых наук в Харькове.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд составляет 342 человека на 35 мест, более 40% из них - выпускники Национальной академии правовых наук в Харькове.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.

"Харьковские правоведы сейчас подключаются к конкурсу для формирования Высшего антикоррупционного суда.

Мне сказали, что более 40% тех, кто подал заявки, являются выпускниками Национальной академии правовых наук.

19 представителей Харьковщины имеют все шансы пройти, документы сдали 342 кандидата на 35 мест.

Почти 10 человек на место. И 45% из тех кандидатов - это судьи, 34 - адвокаты, 14 - ученые", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что такое количество ученых и адвокатов является положительной тенденцией.

Также Порошенко подчеркнул, что особенностью создания Высшего антикоррупционного суда является то, что в этом участвует Общественный совет международных экспертов, который вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет помогать определять соответствие кандидатов критериям законности, соответствие уровня жизни задекларированным доходам, знания, практические навыки и т.п.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антикоррупционный суд, Петр Порошенко, Суд, Харьков.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
3 Комментария
  • Юрик с Татарки 29.09.2018 18:53

    Веры нет! Все антикоррупционные органы не работают! Сытник и Холодницкий, что они сделали! Посадили кого!

    ответить
  • Андрій 29.09.2018 18:49

    Большая часть желающих, это твари которых есть за что посадить на всю жизнь.

    ответить
  • Так 29.09.2018 14:51

    Посадки почнуться з кумів, та любих друзів?

    ответить
Показать комментарии

Новости в регионах Украины

В столице ограничат работу три станции метро Стало известно, о состоянии раненого в ООС украинского военного В Киеве злоумышленник, угрожая ножом заставил снять с банковской карточки деньги

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
3
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь