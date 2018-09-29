Конкурс в Антикоррупционный суд: на место уже почти 10 человек
Новости Украины: Среди кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд более 40% - выпускники Национальной академии правовых наук в Харькове.
Конкурс в Высший антикоррупционный суд составляет 342 человека на 35 мест, более 40% из них - выпускники Национальной академии правовых наук в Харькове.
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.
"Харьковские правоведы сейчас подключаются к конкурсу для формирования Высшего антикоррупционного суда.
Мне сказали, что более 40% тех, кто подал заявки, являются выпускниками Национальной академии правовых наук.
19 представителей Харьковщины имеют все шансы пройти, документы сдали 342 кандидата на 35 мест.
Почти 10 человек на место. И 45% из тех кандидатов - это судьи, 34 - адвокаты, 14 - ученые", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что такое количество ученых и адвокатов является положительной тенденцией.
Также Порошенко подчеркнул, что особенностью создания Высшего антикоррупционного суда является то, что в этом участвует Общественный совет международных экспертов, который вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет помогать определять соответствие кандидатов критериям законности, соответствие уровня жизни задекларированным доходам, знания, практические навыки и т.п.
Веры нет! Все антикоррупционные органы не работают! Сытник и Холодницкий, что они сделали! Посадили кого!
Большая часть желающих, это твари которых есть за что посадить на всю жизнь.
Посадки почнуться з кумів, та любих друзів?