Конкурс в Антикоррупционный суд: на место уже почти 10 человек

Конкурс в Высший антикоррупционный суд составляет 342 человека на 35 мест, более 40% из них - выпускники Национальной академии правовых наук в Харькове.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.

"Харьковские правоведы сейчас подключаются к конкурсу для формирования Высшего антикоррупционного суда.

Мне сказали, что более 40% тех, кто подал заявки, являются выпускниками Национальной академии правовых наук.

19 представителей Харьковщины имеют все шансы пройти, документы сдали 342 кандидата на 35 мест.

Почти 10 человек на место. И 45% из тех кандидатов - это судьи, 34 - адвокаты, 14 - ученые", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что такое количество ученых и адвокатов является положительной тенденцией.

Также Порошенко подчеркнул, что особенностью создания Высшего антикоррупционного суда является то, что в этом участвует Общественный совет международных экспертов, который вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет помогать определять соответствие кандидатов критериям законности, соответствие уровня жизни задекларированным доходам, знания, практические навыки и т.п.