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В Кременчуге 19-летний водитель сбил трех пешеходов

ДТП
19:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Полтавской области

Новости Украины: В среду, 3 октября, в Кременчуге водитель сбил на пешеходном переходе трех пешеходов.

В городе Кременчуг Полтавской области водитель иномарки сбил трех пешеходов. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"Авария произошла 3 октября, около 6:00 на улице Вадима Пугачева. Автомобиль Great wall, под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на трех пешеходов - 30-летнего мужчину, 68-летнюю женщину и 12-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, пострадавших госпитализировано в медицинские учреждения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение управления транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

 Напомним, в Харькове, в подъезде дома, мужчина напал на школьницу и порезал ей шею.

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Новости Украины, ДТП, Кременчуг, Полтавская область, Украина.
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