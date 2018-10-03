В Кременчуге 19-летний водитель сбил трех пешеходов

В городе Кременчуг Полтавской области водитель иномарки сбил трех пешеходов. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"Авария произошла 3 октября, около 6:00 на улице Вадима Пугачева. Автомобиль Great wall, под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на трех пешеходов - 30-летнего мужчину, 68-летнюю женщину и 12-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших госпитализировано в медицинские учреждения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение управления транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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