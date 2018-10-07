"Жигули" полностью уничтожены: под Харьковом произошло смертельное ДТП

В воскресенье в 15.30 на трассе Мерефа-Харьков в районе пос. Высокий в результате столкновения ВАЗа с рейсовым автобусом один человек погиб, один пострадал.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков. В результате аварии водитель легкового авто погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшего.