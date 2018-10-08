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На Львовщине мужчина попал под поезд
11:50 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Во Львовской области мужчина тяжело травмировался, попав под пассажирский поезд.
47-летний житель Львовской области попал под пассажирский поезд "Львов-Черновцы", сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
По данным департамента, инцидент произошел 7 октября около 20.22 на железнодорожной станции Ходорив Львовской области.
Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Ходоровской горбольницы.
Задержка движения составила 19 минут. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются
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