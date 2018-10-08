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На Львовщине мужчина попал под поезд

Мужчина тяжело травмировался
11:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львовской области мужчина тяжело травмировался, попав под пассажирский поезд.

47-летний житель Львовской области попал под пассажирский поезд "Львов-Черновцы", сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, инцидент произошел 7 октября около 20.22 на железнодорожной станции Ходорив Львовской области.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Ходоровской горбольницы.

Задержка движения составила 19 минут. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются

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Новости Украины, Авария, Львовская область, Поезд, Происшествие.
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