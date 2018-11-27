Поджог Андреевской церкви: полиция Киева задержала подозреваемого

Новости Украины: В Киеве задержали подозреваемого в попытке поджечь Андреевскую церковь.

Столичные правоохранители задержали киевлянина, подозреваемого в попытке поджечь Андреевскую церковь. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Отмечается, что злоумышленником оказался 32-летний киевлянин. В его квартире сотрудники полиции провели обыск, во время которого изъяли планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, горючие жидкости, клейкую ленту и одежду. Его сообщников разыскивают.

"Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Сейчас сотрудники полиции общаются с задержанным для установления мотивов преступления и соучастников преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, в четверг, 15 ноября, около 07:20, двое неизвестных пытались поджечь Андреевскую церковь, а именно - бросали бутылки с зажигательной смесью. Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и убежали.