После агрессии РФ в Азовском море в порт Мариуполя прибыла танковая рота

Новости Украины: В порт Мариуполя в воскресенье, 2 декабря, прибыла танковая рота, за событием следили представители ведущих СМИ мира под руководством министра обороны Украины.

Украинский волонтер Сергей Тахмазов на своей странице в Facebook сообщил, что в порт Мариуполя прибыла танковая рота.

По словам волонтера, танковая рота должна успокоить кого угодно. За прибытием наблюдали около трех сотен ведущих СМИ мира под руководством министра обороны Украины Степана Полторака.

В субботу, 1 декабря, президент Украины Петр Порошенко на аэродроме под Киевом передал в Вооруженные силы Украины мощную военную технику. В частности, многоцелевые истребители МиГ-29, тяжелые многоцелевые высокоманевровые всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы.

После передачи техники в пользование ВСУ, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Минобороны Степан Полторак, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко осмотрели новый украинский военно-транспортный самолет АН-77.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что данный самолет - "один из лучших в своем классе, и полностью соответствует стандартам НАТО".

Напомним, 25 ноября 24 украинских моряков, находившихся на захваченных судах Военно-морских сил ВСУ, задержали российские пограничники. Кроме троих раненых моряков, в числе арестованных 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов. По решению так называемых судов Симферополя и Керчи их арестовали до 25 января 2019 года.