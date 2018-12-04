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В Киеве бензовоз влетел в отбойник и перегородил Столичное шоссе

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В Киеве бензовоз влетел в отбойник и перегородил Столичное шоссе
10:15 Сегодня Телеграф Информатор Фото: kiev.informator.ua

Новости Украины: В Киеве на Столичном шоссе бензовоз влетел в отбойник и заблокировал часть Столичного шоссе.

В ночь на 4 декабря в Киеве на путепроводе Столичного шоссе, возле Корчеватого, произошло ДТП. Бензовоз Volvo врезался в отбойник. Авария случилась около 00:35. 

По предварительной информации, грузовик ехал по Столичному шоссе в сторону Обуховской трассы. На путепроводе машину занесло и откинуло в отбойник. В момент аварии в кабине находились двое мужчин: водитель и экспедитор. Они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

К счастью, топливо из цистерны не пролилось на проезжую часть. После удара пробило бак Volvo, а прицеп перегородил две из трех доступных полос для движения. На место инцидента выезжали пожарные, они смыли с проезжей части топливо. Также на ДТП работали медики и экипаж патрульной полиции. Подробности случившегося уточняются.

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Напомним, в Запорожской области на скользкой дороге маршрутка с пассажирами съехала в кювет и перевернулась. На момент аварии в автомобиле находилось 8 пассажиров. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, из-за неблагоприятных погодных условий маршрутное такси Бердянск-Запорожье выехало с проезжей части в кювет и опрокинулось на крышу.

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Киев, ДТП, Авария, Столичное шоссе.
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