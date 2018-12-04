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Кровавое ДТП в Харькове: защита Зайцевой заявила о недопустимости доказательств

Кровавое ДТП в Харькове: защита Зайцевой заявила о недопустимости доказательств
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Защита Елены Зайцевой считает недопустимыми доказательствами акт осмотра фигурантки жуткого ДТП.

Защита фигурантки жуткого ДТП в Харькове считает недопустимыми доказательствами по делу об аварии акт медицинского осмотра Елены Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам этого осмотра. Об этом защитница Зайцевой Юлия Козырь заявила на очередном заседании по делу сегодня, 4 декабря, в ходе рассмотрения ходатайства защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы, передает "Медиапорт".

Защита фигурантки аварии указывает на "многочисленные нарушения" инструкций при осмотре Зайцевой врачом-наркологом, которые, по мнению защиты, свидетельствуют о том, что "фактически осмотра не было". Доказательством этому, по словам Козырь, служат показания Зайцевой и видеозаписи с камер патрульных.

"И акт осмотра, и вывод от 18.10.17 должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Вышеуказанные положения инструкции носят не просто формальный процессуальный характер, ставят под сомнение все сведения акта, вывода и вообще делает невозможным использование результатов данного осмотра достоверным доказательством", — заявила Козырь.

Она просит отказать в удовлетворении ходатайства Перепелицы о назначении комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизы. Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор.

Зайцевой назначить психиатрическую экспертизу

Как сообщалось, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

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ДТП, Харьков, ДТП в Харькове, Алена Зайцева, Елена Зайцева, Геннадий Дронов, Сергей Перепелица, Суд над Зайцевой.
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