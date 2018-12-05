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В детских садах Киева могут появиться камеры видеонаблюдения

В детских садах Киева могут появиться камеры видеонаблюдения
17:50 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Столичные власти предлагают установить видеокамеры в детских садах Киева для обеспечения интересов работников садов и родителей.

Депутаты Киевсовета поддержали предложение установить камеры видеонаблюдения в на территориях детских садов Киева, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Депутаты постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы преимущественно поддержали проект решения "О вопросах безопасного пребывания детей в заведениях дошкольного образования коммунальной формы собственности города Киева путем установки камер видеонаблюдения в детских группах и на территориях этих заведений".

Докумет предполагает обеспечить интересы детей, родителей и работников детских садов. В документе указано, что именно родители будут принимать решения о необходимости, количестве и местах установления подобных систем видеонаблюдения. Департамент образования КГГА будет обязан провести опрос родителей и только после письменного их соглашения принять решение о закупке камер видеонаблюдения, которые будут работать в режиме реального времени.

Документ обязывает установить системы в 6-месячный срок после подписания родителями такого соглашения. Этот проект будет вынесен на обсуждение на заседании Киевсовета в ближайшее время.

В столице будут открыты пункты обогрева

Напомним, сегодня в связи с аварией на тепломагистрали в Оболонском районе Киева без отопления остались 160 домов, 16 дошкольных заведений и 10 школ.

Ранее сообщалось, в Киеве 4 декабря отключили холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения.

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КГГА, Киевсовет, Детские сады, Камеры видеонаблюдения.
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