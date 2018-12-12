Российская агрессия: ВМС усиливают оборону важных объектов в Азово-Черноморском регионе

Новости Украины: Подразделения украинских ВМС с целью предотвращения российских атак и распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ разворачивают временные блокпосты в регионе.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с другими силами обороны и безопасности усиливают охрану и оборону важных государственных объектов в Азово-Черноморском регионе. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

"Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с другими силами обороны и безопасности проводят мероприятия по усилению охраны и обороны важных государственных объектов и морских портов в Азово-Черноморском регионе в условиях обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины", - говорится в сообщении.

В частности, подразделения украинских ВМС с целью предотвращения террористических актов и распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья.

В пресс-центре подчеркивают, что проведение подобных мероприятий способствует налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствует алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, готовность к взаимодействию при проведении комплекса режимно-ограничительных мероприятий.