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Российская агрессия: ВМС усиливают оборону важных объектов в Азово-Черноморском регионе

Российская агрессия: ВМС усиливают оборону важных объектов в Азово-Черноморском регионе
16:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Подразделения украинских ВМС с целью предотвращения российских атак и распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ разворачивают временные блокпосты в регионе.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с другими силами обороны и безопасности усиливают охрану и оборону важных государственных объектов в Азово-Черноморском регионе. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

"Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с другими силами обороны и безопасности проводят мероприятия по усилению охраны и обороны важных государственных объектов и морских портов в Азово-Черноморском регионе в условиях обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины", - говорится в сообщении.

В частности, подразделения украинских ВМС с целью предотвращения террористических актов и распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья.

В ВМС Украины началась подготовка резервистов

В пресс-центре подчеркивают, что проведение подобных мероприятий способствует налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствует алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, готовность к взаимодействию при проведении комплекса режимно-ограничительных мероприятий.

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Украина, Азовское море, Россия, ВМС, РФ, ВМС ВС Украины, Российская агрессия.
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