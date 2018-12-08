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Суббота, 08.12.2018
Порошенко: Нам нужно присутствие НАТО в Черном море
Порошенко: Нам нужно присутствие НАТО в Черном море
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Порошенко: Нам нужно присутствие НАТО в Черном море

Порошенко: Нам нужно присутствие НАТО в Черном море
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Порошенко заявляет о необходимости присутствия НАТО в Черном море, санкциях против РФ и поставках летального оружия после агрессии в районе Керченского пролива.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что после акта агрессии со стороны России в районе Керченского пролива необходимо присутствие НАТО в Черном море, введение пакета санкций против РФ, а также усиление военного и технического сотрудничества, в том числе поставки летального оружия для Украины.

Как сообщается на сайте главы государства в субботу, в интервью американскому телеканалу Fox News П.Порошенко напомнил о событиях 25 ноября в нейтральных водах Черного моря, когда 10 российских военных судов открыли неспровоцированный целевой огонь против украинских военных катеров и буксира, были ранены трое украинских военных, еще троим нанесены телесные повреждения во время штурмовой операции в нейтральных водах.

Он подчеркнул, что этот акт агрессии вызвал решительную реакцию всего мира, в частности, президента США, Евросоюза, "Большой семерки", "Большой двадцатки" и др.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина для нас чрезвычайно важно также действовать… Например, во-первых, нам нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить российским войскам оккупировать Черное море и регион Азовского моря, что происходит сейчас. "Азовский" пакет санкций. Я думаю, что это очень важно, и когда я встречался в Киеве с президентом Литвы Далей Грибаускайте, Литва представила национальный пакет санкций за акт агрессии в Черном море у Керченского пролива", - рассказал президент.

По его словам, в этой ситуации нужны единство и солидарность. "Мы должны улучшить сотрудничество с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе. Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую, мы не исключаем, Россия может начать в любой момент", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что, по имеющейся информации, президент РФ Владимир Путин ожидал, что украинское судно откроет огонь и это станет причиной, поводом для России, чтобы начать большую наземную операцию.

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"Это абсолютно неприемлемо. Опять же, нам нужно единство, солидарность и действия", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, по его словам, в Керченском проливе ежедневно ожидают и теряют десятки, даже сотни долларов иностранные суда. "20% из них идут под европейскими флагами. Это абсолютно безответственное поведение России. К сожалению. Именно поэтому очень важно действовать всем вместе", - отметил президент Украины.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты российским кораблям из-за блокирования РФ судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - сказал он в интервью Fox News, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами по этому вопросу.

"Я хочу донести абсолютно четкую информацию. Украинские торговые суда, украинские военно-морские силы действуют согласно нормам международного права", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина действует в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двухстороннему украинско-российскому соглашению, где определен специальный статус Керченского пролива и Азовского моря. "И это украинские и российские воды – как Керченский пролив, так и Азовское море", - сказал глава государства.

П.Порошенко также подчеркнул, что все российские компании, которые работают в Керченском проливе, находятся в санкционных списках США и ЕС. "В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах", - сказал он.

По словам президента, в этой ситуации необходим сценарий по возобновлению свободы судоходства, остановке незаконной оккупации Керченского пролива и Азовского моря.

П.Порошенко напомнил, что у Украины два порта в Азовском море – в Мариуполе и Бердянске, через которые проходит 40% экспорта продукции металлургической промышленности.

"Мы не можем это воспринимать – ни мы, ни Европейский Союз", - сказал президент, добавив, что это касается и США. Он пояснил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

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Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь".

Киев и мировое сообщество осудили задержание украинских моряков в районе Керченского пролива, потребовав их немедленного освобождения и возвращения судов. Киев считает украинских моряков военнопленными.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Украинские консулы смогли посетить трех раненых военнопленных моряков, а также четверых удерживаемых в "Лефортово".

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО и рассказала о их состоянии.

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Украина, Судоходство, Крым, Черное море, РФ, Петр Порошенко, Ситуация в море.
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