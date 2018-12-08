В ФСБ считают, что целью украинских моряков был Керченский мост

Новости Украины: В ФСБ считают, что действия украинских кораблей в Керченском проливе могли быть направлены на Крымский мост.

Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.

"В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале", - сказал А.Вольский на брифинге в субботу.

"Транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами. И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов (по переходу канала - ред), могут привезти к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам", - добавил А.Вольский.

Он сказал, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

А.Вольский сообщил, что расследование уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в отношении 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, передано в центральный аппарат ФСБ.

В свою очередь, начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов утверждает, что украинские моряки не получали прямых пулевых ранений. "Прямых пулевых ранений нет", - сказал М. Шишов на брифинге в субботу. По его словам, моряки получили осколочные ранения при повреждении катера.

Он также сказал, что арестованные украинские моряки не могут считаться военнопленными. "Указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны", - заявил М.Шишов.

Как сообщалось, Киев и мировое сообщество осудили задержание украинских моряков в районе Керченского пролива, потребовав их немедленного освобождения и возвращения судов. Киев считает украинских моряков военнопленными.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России, без каких-либо условий. На них распространяется действие Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить, и мы требуем их немедленного освобождения без предпосылок, без каких-либо обменов", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook 4 декабря.

Украинские консулы смогли посетить трех раненых военнопленных моряков, а также четверых удерживаемых в "Лефортово".

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО и рассказала о их состоянии.